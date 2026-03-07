◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本8ー6韓国（2026年3月7日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。8―6で迎えた9回のマウンドに上がった大勢投手（26＝巨人）が無失点で締め、激闘に終止符を打った。

東京ドームが沸く。9回のマウンドに大勢。リードは2点。先頭キム・ドヨンを1球で中飛に仕留めると、続くジョーンズには大きな中堅への飛球を打たれたが、周東がフェンス間際でジャンピングキャッチ。珍しくガッツポーズを見せた周東に場内は大歓声。そして、イ・ジョンフを1球で一ゴロに仕留め激闘を締めた。

初回に先発左腕・菊池雄星が3点を失う苦しいスタートだったが、鈴木誠也がすぐさま反撃の2ラン。1点を追う3回には大谷、鈴木、吉田のメジャー組がソロを放ち逆転。4回にすぐに追いつかれるも、7回に鈴木が勝ち越しの押し出し四球を選び、続く吉田が2点適時打を放ち韓国を突き放した。

鈴木は2本の本塁打を含む3打数2安打4打点、吉田は1発含む4打数2安打3打点。大谷も2試合連発のソロ含む2打数2安打1打点と3人で全8打点を挙げた。日本がWBCで3点差を逆転したのは前回23年大会の1次ラウンド韓国戦と準決勝メキシコ戦に続き3度目。WBCでは最大の逆転劇となった。