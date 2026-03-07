フリーアナウンサーの刈川くるみさん（27）が7日、自身初の写真集 『星のない空』 の発売記念イベントに登場。『日テレNEWS NNN』の取材に、撮影の裏側や次回作の構想を明かしました。

イベントでは、念願だったという写真集発売の感想を聞かれると「キターって思いました。お仕事を始めて5年になるんですけれども、初めに立てた目標のひとつだったので、すごくうれしかったのと、そのあとにすぐものすごい不安がきて、1冊丸々自分になるということが今までなかったので、大丈夫かなという不安とうれしさが入り交じる感じでした」と語りました。

■写真集発売の先輩からアドバイス「気を抜いた顔をしちゃダメ」

普段はニュースを伝える側の刈川さん。『日テレNEWS NNN』の記者から、今回は取材を受ける側として登場した感想を聞かれると「緊張しすぎて出たくなくって、マネージャーさんたちに背中を押してもらいながらなんとか出たんですけれども、取材するときは優しく聞かないとなって改めて思いました」と明かしました。

写真集の発売を家族がとても喜んでいるといい、家族以外からの反響はあったかという質問に対しては「まだないんです…。水曜日に発売して、私がレギュラーで入っているお仕事場にまだ行けていないのと、本当にあまり友達が…。友達は少数精鋭であまり会わないので、まだ誰からも反響がなくて…。楽しみです！」とコメント。

中でも反応が気になる人がいるそうで、情報番組で共演していたフリーアナウンサーで写真集発売の経験がある後藤楽々さん（25）の名前を挙げ、「後藤楽々さんが、アドバイスで“写真集は膨大な量を撮るので、どのカットを使われるかはわからないから、気を抜いた顔をしちゃダメです、くるみさん！”と言ってくれて、なるべく気を抜かないように撮影したので、そういった楽々ちゃんのアドバイスも受けて、撮影に臨みました。ちょっと感想を聞いてみたいです」と期待を語りました。

■第2弾にも意気込み

本作は、自然が大好きという刈川さんたっての希望で、ニュージーランドで撮影されました。

もし2作目の写真集を作るならば、どんな場所で撮影をしたいかを聞かれると「アマゾンに行ってみたいんです。深い濃密な自然がありそうな気がして。ニュージーランドはわりと光が当たってキラキラした繊細な自然が多かったので、今度はアマゾンでがっつり自然を撮りたいです」と次回作へ意気込みました。