¡Ú£×£Â£Ã¡Û´Ú¹ñ¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡× 20Ç¯Á°¤Îà¸«²¼¤·È¯¸ÀáÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¼ÂÎÏº¹¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡Ìîµå¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï£·Æü¤Î£ÃÁÈ¡¦ÆüËÜÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Î¾¡Íø¤òºÇ¸å¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç£±£±Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢£µ¡½£µ¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈµÈÅÄ¤ÎÄËÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤µ¤ì¡¢ÄÉ·â¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤È¸À¤ï¤ì¤¿Î¾¹ñ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ï·ã¤·¤¯¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°ìÊýÅª¡£ÆüËÜ¤Ï£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤â¼¡¡¹¤ÈÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¶Ç¯¡¢Âè£±²óÂç²ñ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÏËÜÈÖÁ°¤Ë´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸þ¤³¤¦£³£°Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ë¼ê¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉî¿«¤µ¤ì¤¿¤ÈÂçÁû¤®¡£¤½¤ì¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¸å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÂÀ¶Ë´ú¤òÎ©¤Æ¤ëÈÚ¹Ô¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬ÈãÈ½Åª¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é£²£°Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤¬Àµ¤·¤¤¡££³£°Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£µ£°Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££²£°£°£¶Ç¯¤Î¥¤¥Á¥í¡¼È¯¸À¤¬º£¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸½¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°Ç¯´Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤âÎÞ¤ò°û¤ó¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¸þ¤³¤¦£³£°Ç¯¡×¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£