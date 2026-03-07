第6回WBC・1次リーグC組

○ 侍ジャパン 8 − 6 韓国 ●

＜3月7日 東京ドーム＞

野球日本代表・侍ジャパンは7日、WBC・1次リーグC組の第2戦で韓国代表と対戦し8−6で勝利。これで1次リーグ2連勝スタートとなった。

侍ジャパン打線は3点を先制された直後の1回裏、3番・鈴木誠也（カブス）が今大会1号となる2ランを右中間席へ運びすかさず1点差。3回は1番・大谷翔平（ドジャース）が2戦連発となる右越えソロを放ち3−3の同点に追いついた。

さらに、二死後、鈴木が2打席連発となる特大の左越えソロを放ち逆転。場内の興奮冷めやらぬ中、続く4番・吉田正尚（レッドソックス）も右越えソロを放ち、衝撃の1イニング3発で5−3とリードを広げた。

5−5の同点に追いつかれ迎えた7回は、二死満塁で鈴木が4打点目となる押し出し四球を選び勝ち越しに成功。なおも満塁で続く吉田が、こちらは3点目となる中前2点適時打を放ち8−5とリードを広げた。

先発マウンドに上がった菊池雄星（エンゼルス）は、立ち上がりに集中打を浴び3回6安打3失点で降板。2点リードの4回から同点した伊藤大海（日本ハム）は代わり端に同点2ランを浴びたが、3回2失点6奪三振と力投した。

同点の7回に登板した3番手の種市篤暉（ロッテ）は、圧巻の3者連続奪三振をマーク。この快投が直後の3点勝ち越しにつながった。3点リードの8回に松本裕樹（ソフトバンク）が1点を返されたが、2点リードの9回は大勢（巨人）が無失点締め。中堅・周東佑京（ソフトバンク）の好捕も光った。