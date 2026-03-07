韓国戦で2安打4打点の活躍

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が7日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「3番・中堅」で先発出場。2打席連発を含む2安打4打点の活躍で勝利に貢献した。試合後にヒーロインタビューに登場すると「本当にホッとしてます。熱い声援ありがとうございます」とファンに感謝した。

3点を追う初回、鈴木は右中間に1号2ラン。3回には大谷翔平投手（ドジャース）の同点ソロの直後、2打席連続となるアーチを左中間席に放った。鈴木は「WBCなので相手も強いですし、こういう試合になると想定していた。なんとかあそこで本塁打が出て良かった」と、大舞台での一発を振り返った。7回2死満塁で迎えた第4打席では押し出し四球で決勝点を呼び込んだ。

前回のWBCでは直前に左脇腹を痛めて無念の辞退となっただけに今大会にかける思いは大きい。「前回の悔しさもある。気合を入れて頑張りたい」と力強く言い切ると、「若手が多くて元気よく、負けている展開でも元気にやれている」とムードの良さも強調した。

チャイニーズ・タイペイと韓国に連勝した侍ジャパンは1次ラウンド突破に大きく近づいた。8日にオーストラリア代表、10日にチェコ代表と対戦する。（Full-Count編集部）