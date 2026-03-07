◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの大勢投手（２６）＝巨人＝が７日、韓国戦の９回に登板して無失点で試合を締めた。中堅・周東の好守もあり、１番からの韓国打線を３人で片づけた。

雪辱を果たした。昨年１１月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」の韓国、第２戦では１点リードの９回に登板して同点弾を被弾していた右腕。「自分としても悔しい気持ちでシーズンを終わってますし、チームにも申し訳ないので、その借りが返せたらと思います」と意気込んでいただけに、その思いをぶつけた。

大勢は２月２７日の壮行試合・中日戦（バンテリンＤ）では９回に登板していたものの、右ふくらはぎがつって途中降板。それでも３月３日の強化試合・阪神戦（京セラＤ）では最速１５７キロを計測して１回無失点に抑えていた。

前回２３年大会では、決勝のアメリカ戦でも登板するなどチーム最多の４登板、防御率０・００の安定感で世界一に貢献していた右腕。「自分が任されたところや求められたことをやりたい。そのためにしっかり準備していきたい。ゼロに抑えること、ピンチをつくっても粘ってなんとかゼロと、思っています」と意気込んでいた。