◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本８―６韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国に8―6で勝利し、通算2勝0敗とした。C組も3日目を終え、準々決勝進出となる上位2カ国の行方もうっすらと見えてきた。

日本とオーストラリアが2勝0敗、韓国が1勝1敗、台湾が1勝2敗、チェコが3敗。チェコは1次ラウンド敗退が決まった。

1次ラウンドはA〜D組で5チーム総当たり。各組上位2チームずつが準々決勝に進む。順位は勝率で決め、並んだ場合は当該チームとの対戦成績。3チームが並び、対戦成績が1勝1敗となったケースは当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。

日本は8日のオーストラリア戦に勝てば、10日のチェコ戦を待たずに1位突破が決まる。日本が3連勝した場合、韓国―オーストラリア戦は9日に組まれており、どちらかが2敗する計算。その場合、日本がチェコに敗れ3勝1敗となった1チームと並んでも、直接対決で勝利している日本が1位で準々決勝進出となる。

仮にオーストラリアに敗れた場合は、最終戦の10日のチェコ戦に勝っても、3勝1敗で3チームが並ぶ可能性がある。