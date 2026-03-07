◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本８ー６韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は打ち合いを制し韓国に逆転勝ち。通算2勝0敗でC組1位突破に王手をかけた。

韓国とは15年プレミア12の準決勝で敗れて以降、17年の対戦から10連勝中。ただ、直近の対戦となった昨年11月16日の強化試合では7―7の引き分けに終わっている。WBCでは通算5勝4敗で、両国のプライドをかけた大一番となった。

初回、先発投手の菊池が3連打されわずか5球で先制点を献上。さらに2死から走者一掃の適時二塁打を浴び0―3とリードを許した。

しかしその裏、鈴木が2ランで不穏な空気を払拭。2―3で迎えた3回には大谷、鈴木、吉田のソロ本塁打3発で一気に5―3と逆転に成功した。

菊池は3回3失点で降板。後を受けた伊藤が4回に2ランを被弾し再び同点にされたが、7回2死満塁で鈴木が押し出し四球を選び勝ち越し。続く吉田が2点適時打を放ち勝負を決めた。

救援陣は7回から種市、松本、大勢とつなぎ逃げ切り。韓国戦の連勝を11に伸ばした。

これで日本は8日のオーストラリア戦に勝てば、その時点でC組1位が確定する。日本が3連勝した場合、最終成績で日本と、韓国かオーストラリアが3勝1敗で並ぶ可能性があるが、直接対決で勝利している日本が1位で準々決勝進出となる。