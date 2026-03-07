◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国6ー8日本（2026年3月7日 東京D）

韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。6−8で競り負け、1勝1敗とした。初回に3点を先制。3−5の4回には金慧成（キム・ヘソン）内野手（27＝ドジャース）の2ランで同点に追いついたものの、救援陣が踏ん張れなかった。

初回、先頭から3連打で鮮やかに先制。2死一、二塁からも文保景（ムン・ボギョン）が左中間へ2点適時二塁打を放ち、この回3点を奪った。

その直後に鈴木誠也（カブス）の2ランで1点差とされると、3回には大谷翔平（ドジャース）、鈴木、吉田正尚（レッドソックス）と日本のメジャー組にソロアーチを許し、逆転を許した。

3−5の4回1死一塁で打席に立ったのは、この日9番に入った金慧成（キム・ヘソン）。カウント3−1から伊藤大海（日本ハム）の5球目、高めの直球をフルスイング。同点2ランを右中間に突き刺し、“飛行機ポーズ”を披露した。

5−5の7回、大谷を敬遠で歩かせ、2死一、三塁の場面で6番手・金栄奎（キム・ヨンギュ）にスイッチ。しかし、近藤に四球を選ばれて満塁とすると、鈴木にも押し出し四球で勝ち越し点を与えた。なおも2死満塁、吉田に中前にはじき返され、さらに2点を失った。

3点を追う8回には1点を返したものの、救援陣が踏ん張れず。チェコ戦の7人リレーに続き、この日も投手7人をつぎ込んだが、実を結ばなかった。