【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日（日本時間７日）、開幕した。

２月のミラノ・コルティナ五輪に続く分散開催で、イタリア北部の三つの会場群で１５日まで続く。

開会式は世界遺産にも登録されているベローナの円形闘技場で行われた。パラリンピックの開会式が世界遺産で行われたのは初めて。式典開催を機に、歴史都市ベローナでは、段差を減らす工事などに２０００万ユーロ（約３７億円）が投じられた。かつて古代の剣闘士が命を削り合った会場は、共生社会が着実に進んできたことを示す「人間賛歌」の舞台に変わった。

スウェーデンで半世紀前に開催された１９７６年の第１回冬季パラ。日本からは深沢定実さんがただ一人個人で自費参加した。今回、日本選手団は選手４４人が出場する。国際パラリンピック委員会によると今回、新たに５か国が冬季大会に加わる。大会の理念に賛同する動きは確実に広がってきた。

大会期間中の休戦は今回もかなわなかった。ロシアとベラルーシの参加に抗議し、ウクライナなどは開会式のボイコットを選んだ。中東情勢の緊迫化で、イラン選手が不参加となった。それでも大会の存在意義は揺らぐことはない。アルペンスキー女子パラリンピック金メダリストで日本選手団の大日方邦子団長は言う。「スポーツが平和な社会を築くための小さな礎になると信じ、やるべきことをやっていくのが私たちの役割」。この言葉をかみ締め、選手たちのパフォーマンスに精いっぱいの拍手を送りたい。（平地一紀）