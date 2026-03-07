◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)

野球日本代表「侍ジャパン」は第2戦となる韓国戦で逆転勝利を飾りました。

初回、菊池雄星投手が3連打を浴び、わずか5球で先制点を献上。初回にいきなり3点を奪われます。

それでも直後の攻撃では、1番の大谷翔平選手が四球で出塁すると、3番の鈴木誠也選手が右腕ゴ・ヨンピョ投手からライトスタンドへ、反撃の2ランを記録。雄たけびを上げて、力強いガッツポーズが飛び出します。

援護を受けた菊池投手は、3回にも1アウト1、2塁のピンチを背負うも、2イニング連続無失点。3回3失点でした。

3回の攻撃では、一発攻勢。1アウトから大谷翔平選手の同点ホームランが飛び出します。大谷選手の高校の先輩である菊池投手が後輩のもとへ行き、ハグをみせる様子もありました。さらに2アウトから鈴木選手がレフトスタンドへ勝ち越しのソロホームラン。2打席連続となる一発で、技巧派右腕のゴ・ヨンピョ投手を降板させます。

さらにこの回、4番の吉田正尚選手が鈴木選手に続き、ライトスタンドへ2者連続アーチ。1イニング3発で5-3とリードします。

ところが4回、2番手の伊藤大海投手が9番のキム・ヘソン選手に同点の2ランを献上。すぐさま同点に追いつかれました。

その後は互いに得点奪えず、迎えた7回。先頭の牧秀悟選手が四球で出塁すると、その後2アウト3塁で大谷選手が申告敬遠で好機拡大。続く近藤健介選手もボールを見極め満塁とすると、2ホーマーの鈴木選手が押し出し四球で勝ち越しに成功します。さらに吉田選手の2点タイムリーが飛び出し、一挙3得点となりました。

8回は松本裕樹投手がマウンドに上がり、タイムリーを浴び失点。なおも2アウト満塁のピンチを背負いますが、キム・ヘソン選手を三振に仕留め、窮地を脱します。

2点差の9回は大勢投手が無失点で締めて、激闘に決着。日本は前日のチャイニーズ・タイペイ戦に続き、2連勝です。

鈴木選手は2本塁打含む4打点の活躍。大谷選手、吉田選手とのメジャーリーガー3人で計8点をたたき出し、42,318人が集まった東京ドームを熱狂させました。