◆アジア杯 ▽１次リーグ第２節 日本１１―０インド（７日、オーストラリア・パース）

２大会ぶりの優勝を目指すＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、同６７位のインドに１１―０で勝利した。

初戦の台湾戦から、ニルス・ニールセン監督は先発を９人変更。ＦＷ田中美南、ＭＦ長谷川唯以外は入れ替える大胆の采配を見せ、インドとの一戦に挑んだ。

台湾戦では前半だけでシュートを２０本以上浴びさせ、ボール支配率も驚異の９割以上を誇ったが、無得点と苦戦した。しかし、この試合は前回の試合がうそだったかのように、序盤から得点を重ねた。ゴールラッシュの幕開けは前半４分、右サイドバックで起用されたＤＦ山本柚月が右サイドからドリブルで切り込み、相手選手を股抜きでかわしてから左足を一閃（いっせん）。力強いシュートはゴール左隅に突き刺さった。

なでしこはここから止まらなかった。同１３分、山本の右クロスから長谷川が追加点を奪うと、同２０分には長谷川のパスからＭＦ宮沢ひなたがネットに突き刺し、３点目。同３５分にはＭＦ林穂之香のパスから田中がワンタッチで方向を変えると、抜け出した宮沢が再びネットを揺らした。

さらに、前半アディショナルタイムにＤＦ熊谷紗希が相手のプッシングによりファウルをもらい、ＰＫを獲得。ＭＦ清家貴子が冷静にゴール右へ沈め、前半だけで５点リードを手にした。

ニールセン監督は後半から田中、長谷川、ＦＷ千葉玲海菜をベンチに下げ、ＦＷ植木理子、ＦＷ土方麻椰、ＭＦ成宮唯を投入。途中出場の選手がさらなる勢いをもたらし、なでしこのゴールラッシュは止まらなかった。後半２分、土方の左クロスを植木が華麗に流し込むと、同５分には再び植木がゴール。同１０分には清家がこの試合自身２点目、試合全体では８点目となる一発を決めた。

同１７分には山本の右クロスから土方がヘッドで沈め、Ａ代表初得点を決めて、チーム全体の得点はついに９点に。同２０分に植木がハットトリックを達成し、得点数が１０点にまで届いた。さらに同３６分には宮沢もハットトリックとなる１１点目を入れた。

なでしこはこれで勝ち点６となり、Ｃ組の首位をキープ。