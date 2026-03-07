RIZIN初代フェザー級チャンピオンの総合格闘家・斎藤裕さん（38）。現役の選手でありながら、多い日には200人以上が訪れるという『麺ZINさいとう』の店主も務めています。斎藤さんにインタビューし、セカンドキャリアについての考えや、若手選手支援への思いなどを伺いました。

『麺ZINさいとう』は、“ラーメン激戦区”の秋葉原に2025年1月23日にグランドオープン。昼は「和牛白湯タンメン」（1100円）、夜は「和牛牛脂まぜそば」（1100円）を提供しています（今回はお店の了承を得て撮影しています）。

現在は、練習やお店のプロモーション活動をしながら、スケジュールの調整を行いお店に立っているという斎藤さん。店内には、自身が獲得した「修斗世界フェザー級チャンピオン」のベルトも飾られています。斎藤さんはメニュー開発や味作りの段階から関わり、スタッフと試行錯誤しながら現在もブラッシュアップを続けているそうです。

――1周年を迎えての心境を教えてください。

1年、本当にスタッフ力合わせて走り抜けたなという感じですね。まだこれで終わったわけじゃないんですけど、とりあえず1年でここまで形にできたということは、本当にみんなの頑張りのおかげだなと思ってますね。

――“現役中”に始めた理由は？

辞めてからやるよりは、現役中の方が集客だったり、いろんな人が協力してくれるという意味ではやりやすいことではあるかなと思いました。両立は難しいですけど、自分としてはいい時期にやれたかなと思っています。

――選手と店舗営業の違いはありますか？

全く違うことなので。どちらかというと選手でやるっていうのは自分に向きあう時間が多いような気がするんですよね。職人じゃないですけど、試合まで研ぎ澄ませてやっていく。店舗営業は、アルバイトとして雇われているだけだったら、自分のことだけでいいかもしれないですけど、全体を見ないといけないというところでは全く違う分野だと思います。

■セカンドキャリアは｢いろんな選択肢、幅があっていい｣

――セカンドキャリアを考えたきっかけは？

格闘技選手に限らず、どの人間でも30歳前後で1回、人生を見つめる時がくると思っていて。僕は27歳とか28歳くらいでチャンピオンとれたので、選手としてもう少しできるかなと思ったんですけど、チャンピオンをとれていなかったら違うことをやっていた可能性は高いですね。

――なぜ異業種のラーメン店に挑戦したのでしょうか？

ジム経営に関してはもうみんなやっていることだし、できる人はジム経営がひとつあると思うんですけど、いろんな人がいていいと思うし、できる人ができることをやっていた方がいいという考えが自分にはあります。僕は現役中にいろんな方々と知り合ってお店を出すという流れになりましたけど、他のことをやる人もいるだろうし、いろんな選択肢、幅があっていいのかなと。

■若手選手をアルバイトとして雇用し支援

『麺ZINさいとう』では若手選手支援として現在、5人の選手をアルバイトとして雇用。試合前になると若手選手が練習に集中できるようにシフトの調整を行ったり、これまでの選手経験から技術面やメンタル面などのアドバイスをしているそうです。

――若手支援を始めた理由はありますか？

若手に還元していくっていうのが1つ、僕らの世代としては…そういうふうにやれる人がやった方がいいなっていうのはありましたね。自分自身が22歳で上京してきて、本当に年上の方たちに良くしてもらったというのがあって、地方から出てきてる人たちは本当に大変で、身内も友達もいないところから始まるので、そういう“救いの手”はものすごく温かい手に感じました。自分が30代中盤〜40になってそういうふうにしてあげられるように頑張ろうと思った経緯はあります。見返りを自分に求めるんじゃなくて、下（の世代）に返していくというのは、（格闘技の）業界自体がそうなるべきだと思っています。

――若手選手から相談されることもありますか？

僕は結構直感というか、その子の顔を見ると、何か悩んでいるのかなって思うタイプなんですね。なので「何かあった？」って聞くと、“こういうのがあります”っていう話になるので、｢それはこうした方がいいんじゃないか」みたいな話はします。あんまりプライベートに口は出したくないんですけど、選手としてどういうふうに進んでいったらいいとか、どういうふうに練習していったらいいとか、その辺のアドバイスは割とできるかなとは思います。あとは、本当に僕はプライベートに口出したくないので（笑） いらんことばっかり突っ込まないようにはしてますけど、やっぱりみんな悩みありますね。10代には10代の悩みがあって、20代には20代の悩みがある。人生そういうものだよなって話をしてます。大人になるともっと大変だから今頑張って楽しんだ方がいいよって。

■今後の目標は「地に足をつけて進めていきたい」

――お店の今後の目標を教えてください。

やってると分かるけど、なかなかそんな簡単なものではないというか。1人ではできないし、みんなで協力してっていう話になると思うんですけど、お店としてできるだけ（店舗展開を）進めていきたい。そして、まずは日本全国の方に知ってもらう。日本でしっかりできたらおのずとそれで海外とかそういう話も出てくるかもしれないですけど、地に足をつけて順番通り進めていきたいです。