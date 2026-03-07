野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」（読売新聞社など主催）が７日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦した。

（試合の経過は

９年ぶりに戻ってきたＷＢＣの舞台を、鈴木は「お祭りのようなもの」と表現していた。心掛けていたのは「その勢いに自分が乗っていけるか（どうか）」ということ。台湾に圧勝した初戦では１安打止まりだったが、一夜明けて東京ドームに２打席連続アーチをかけた。

３点を先行された直後の一回、外角球を逆らわずに打ち返し、右中間席への２ランとして反撃ののろしを上げた。続く三回の打席では変化球をうまく呼び込んで左翼席への勝ち越しソロ。強化試合で一発を放った時には、笑顔で「お茶たてポーズ」を披露したが、本番では鬼気迫る勝負師の表情を崩さずにダイヤモンドを回った。

侍ジャパンからメンバー入りの打診を受けた時、鈴木は「少し迷った」という。カブスでの契約最終年という大事なシーズンに集中すべきだとの考えも頭をよぎったからだ。ただ、自分の心に問いかけ、「なんとなく後悔が残りそうだな。後悔するぐらいだったら（出る）」と決断したそうだ。

初戦から絶好調の１番大谷とともに３番を打つ鈴木の活躍は、この先の戦いを見据えれば、頼もしい限りだ。大谷と双璧を成す右の大砲が序盤戦で勢いに乗ったことは、世界一連覇への明るい材料だ。（財津翔）