堂本剛“.ENDRECHERI.”の活動中に堂本呼びもOK「私は堂本剛だから」 松下洸平のニックネームは「平ちゃん」
DOMOTOの堂本剛が7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜 後10：00）に出演した。
堂本は、同番組初出演。番組MCの有働由美子から「なんてお呼びしたら…。エンドリさんなのか、ケリーなのか、堂本さんなのか、剛さんなのか」と確認されると、剛は「お好きに呼んでください」と返す。「今日は堂本さんじゃダメということはない？」と有働が重ねると、剛は「ないです。私は堂本剛だから」と粋な返しをしていた。
また、剛と松下洸平は「剛さん」と「平ちゃん」と呼び合っているそう。ファンも呼ぶ「平」の名付け親だそう。剛は「番組に来てもらって。『こうちゃん』だと、いろいろややこしかったので」と返して笑わせた。
2002年にシンガー・ソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表にまとめ、番組MCの有働由美子、松下洸平とともに振り返る。「.ENDRECHERI.」の名前に込めた想いを語る。
