¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤ÎÂæÏÑÂÐ¥Á¥§¥³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ï14¡Ý0¤Ç7²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¡¢º£Âç²ñ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÀïÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤ÈÉÏÂÇ¤Ëµã¤¤¤¿ÂæÏÑ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê½é²ó¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æó²ó¤Ë¤ÏÂæÏÑ·ÏÊÆ¹ñ¿Í¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡ÊÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»18ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ç4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Âç²ñ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à8ÅðÎÝ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï2024Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12·è¾¡¤Çµð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤¿ÎÓù¨û¦¡ÊÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤Ê¤É4Åê¼ê¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤ò4°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
Á¾¹ë¶ð´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿ÂæÏÑ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤ë´Ú¹ñÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï¤â¤¦ÂàÏ©¤¬¤Ê¤¤¡£É¬¤º¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£8Æü¤ÎÅÐÈÄ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ÅÎÓâÏßì¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÄ¶¶¯¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ï5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤È6Æü¤ÎÆüËÜÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤Î²÷¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
