衝撃の“11発”！ なでしこジャパンがインドを11−０粉砕！ 圧倒的な火力で決勝T進出を決める【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦した。
４日に行なわれた初戦の台湾戦は、２−０で快勝。連勝を目ざす日本女子代表は、この試合に勝利すればグループCで２位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。
４分に幸先よく先制。右サイドで受けた山本柚月が仕掛け、カットインから左足で狙いすましたシュートを放つ。ボールは完璧なコースに飛び、ゴール左上隅に突き刺さった。
さらに14分には、山本の右サイドからの折り返しに、キャプテンの長谷川唯が右足で合わせて追加点を奪う。20分には左サイドを田中美南とのワンツーで抜け出した守屋都弥が折り返す。これをボックス内で収めた長谷川の落としを、宮澤ひなたが右足でゴール右上に決めた。
勢いは止まらず。35分には、林穂之香の縦パスに抜け出した宮澤が、冷静にネットを揺らして加点。45＋５分には清家貴子がPKを決めて、前半だけで５ゴールと大きくリードする。
後半も攻撃の手を緩めないなでしこジャパンは、開始早々の47分に後半頭から投入されたふたりのホットラインから追加点。左サイドを突破した土方麻椰のクロスに走り込んだ植木理子が、右足のアウトで巧みに合わせて６点目を奪った。
その３分後にも植木が、ペナルティエリア手前から思い切りよく右足を振り抜き、途中出場で自身２点目。56分には、宮澤の折り返しから清家がネットを揺らす。
ラッシュは続く。62分に土方、65分には植木がハットトリック、81分には宮澤がハットトリックを達成し、終わってみれば11−０と大勝。圧倒的な攻撃力をみせつけた日本が、１試合を残して準々決勝進出を決めた。
首位通過をかけた次節は10日に行なわれ、ベトナムと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
