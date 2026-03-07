◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国ー日本（2026年3月7日 東京D）

韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）が8回に気迫のヘッドスライディングを見せた。

日本に3点を勝ち越された直後の8回。先頭で打席に立った主将の李政厚は、カウント2−1から侍4番手・松本裕樹（ソフトバンク）の4球目、151キロの直球を捉えた。中前にはじき返し、二塁へ気迫のヘッドスライディングを見せた。その後、2死一、二塁から金周元（キム・ジュウォン）の中前適時打で生還した。

初回には先制タイムリーを放った李政厚。フランスの高級ブランド「ヴァン クリーフ＆アーペル」のネックレスを光らせ、打席に立つ姿に注目が集まっていた。

視聴者からは「ヘッスラえぐ」「ヴァンクリでヘッスラw」「こん身のヘッスラ」「意地のヘッスラ」「あのネックレスでヘッスラできるのすごい」「かっこいい」「150万円超のネックレスつけてヘッスラ」などの声が上がった。