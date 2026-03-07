◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。5―5の同点で迎えた7回に2死満塁から鈴木誠也外野手（31＝カブス）が勝ち越しの押し出し四球を選び、続く4番の吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が2点適時打を中前に運び終盤に韓国を突き放した。

7回表のマウンドに上がった3番手・種市が3者連続三振斬りでつくった流れだった。

先頭の牧が四球を選び、源田がキッチリ送る。9番・坂本の代打で登場した佐藤輝は一ゴロに倒れ2死三塁。ここで打席が回って来たのは大谷。韓国ベンチが申告敬遠を告げると、東京ドームはブーイングで騒然となった。

2死一、三塁から近藤も四球を選ぶ。この日2本塁打の鈴木が打席に立ち場内は大歓声。勝ち越しの押し出し四球を選ぶと、球場内のボルテージは最高潮に。だが、続く吉田が2点適時打を放ちすぐさま“更新”。生還した大谷は、吉田に向かって雄叫びを上げた。

7回の攻防にファンから、そしてSNS上で「種市さま！」「凄い試合…」「ここぞの吉田は本当に凄い」「神様、種市様、吉田様だ〜！」など興奮のコメントが寄せられた。