野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」（読売新聞社など主催）が７日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦した。

鈴木・吉田の連続アーチの呼び水に

先制のグランドスラムを含む３安打５打点という衝撃の初戦から一夜が明けても、大谷劇場は終わらなかった。

２試合連続となる本塁打が飛び出したのは、１点を追う三回だ。３球目の変化球を思い切りよく振り抜いた打球は高々と上がり、長い滞空時間を経て右翼席にゆっくりと到達した。試合を振り出しに戻す一発をきっかけに、米大リーグでしのぎを削る鈴木、吉田の２者連続アーチが飛び出した。

前日に続き、大谷は試合前にグラウンド上でフリー打撃を行った。室内の打撃ケージで感覚を研ぎ澄ますシーズン中にはほぼ見られない光景だが、井端監督は「ファンの皆さんに見せたい気持ちもあるのかと思うし、それだけ状態がいいのかな。そのへんは全部任せている」と信頼を置く。

ドジャースの同僚で韓国代表の金慧成（キムヘソン）は試合前の記者会見で、「常にかっこよく、素晴らしい選手。きょうだけはあんまり調子が良くないといいな」と冗談めかしていた。敵、味方に関係なく、日本のスーパースターに尊敬の目が向けられている。（井上雄太）