ＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」に出演する７人組ボーイズグループ「ＮＡＺＥ」が、現実の世界で今年５月に世界デビューすることが発表された。物語と現実がリンクするプロジェクトに、大きな注目が集まっている。

ＮＡＺＥは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤが参加する、まさにグローバルな才能が集結したグループだ。ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」は、若者たちがＫ−ＰＯＰスターを目指して夢や葛藤を乗り越えていく姿を描いた物語。ＮＡＺＥはその核となるグループとして登場した。

このプロジェクトの最大の魅力は、劇中の物語と現実のアーティスト活動が交錯する面白さにある。劇中でＮＡＺＥのメンバーたちが厳しいレッスンや試練を経て人気と実力を獲得していく姿が描かれたが、それと並行して、現実の世界でも今年２月に東京、大阪、福岡を巡るお披露目ツアーを開催し、各地で観客を熱狂させた。

そして、６日に放送された「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」第８話の劇中、突如「ＮＡＺＥ ５月 世界デビュー決定！」というテロップが映し出されたのだ。放送終了後にはグループの公式ＳＮＳでティザー動画が公開されると、デビューへの期待感はさらに高まっている。

ＮＡＺＥが、世界の音楽シーンにどのような新しい風を巻き起こすのか。その記念すべき第一歩から目が離せない。