HANA、1stツアー開幕 新曲「Bad Girl」サプライズ発表＆パフォーマンス
7人組ガールズグループ・HANAの1stツアー『BORN TO BLOOM』が、きょう7日に愛知公演よりスタートした。
【別表紙カット】圧倒的なオーラを放つHANA
HANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された1stツアー『BORN TO BLOOM』は、アルバム『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンスに加え、ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。
ツアーは、7月まで約5ヶ月にわたって開催する。各地でHONEYs（ファンネーム）へこれまでの感謝と想いを直接届けながら、HANAの新たな物語が全国へと広がっていく。
7日公演では、新曲「Bad Girl」をサプライズ発表＆初披露。突如解き放たれた新曲に、会場は驚きと歓声に包まれた。同楽曲は「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情をつづったポップロック。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう、不器用さや葛藤を描いており幾度も繰り返される「Bad Girl」という言葉が耳に残る。
自分を変えることへの戸惑いと、それでも好きだから近づきたいという衝動の間で「本当の自分」と「相手に好かれる自分」のあいだで揺れ動く心をつづったアイデンティティの揺らぎや、誰かの“特別”になりたいという切実な願いを描いた少しビターなロックラブソングとなっている。背伸びや強がりをしながらも、その奥には「本当はそのままの自分を見てほしい」という、誰もが一度は抱く感情をHANAの7色の声がメッセージを届ける。
そんな「Bad Girl」は、6日から放映されているCM・Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されている。HANAメンバーの飾らない日常の素顔を切り取った映像とともに、楽曲の一部が公開され、早くもSNSでは話題に。まだリリース情報の詳細は明かされていない。
