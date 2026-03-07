■サッカー AFC女子アジアカップ 日本11ー0インド（日本時間7日、オーストラリア・パース）

【写真を見る】なでしこジャパン、11発のゴールラッシュでインドに圧勝 宮澤ひなた＆植木理子がハットトリック【アジアカップ】

来年のワールドカップの予選を兼ねたアジアカップ。日本女子代表（FIFAランク8位）は予選リーグ第2戦で、同67位のインドと対戦し、11ー0で快勝。開幕から2連勝となり、勝ち点6でグループC首位に立っている。

初戦から9人を入れ替えた日本は試合開始からボールを支配し、前半4分に右サイドでボールを受けた山本柚月（23）が左足でゴール左隅のサイドネットに先制ゴール。その後は2試合連続出場の長谷川唯（29）、宮澤ひなた（26）、清家貴子（29）のゴールで前半を5ー0で折り返した。日本のシュート数は18本、インドは0本。

後半も怒涛のゴールラッシュへ。後半にピッチに投入された植木理子（26）は開始早々、立て続けに2ゴールを叩き込み、土方麻椰（21）が代表初ゴールを奪うなど、なでしこジャパンは攻撃の手を緩めない。猛攻を続けた日本は、後半20分に植木が頭で合わせてハットトリックを達成。その後、宮澤もハットトリックを決め、圧巻の11ゴールで日本は圧勝。この勢いのまま準々決勝を突破すれば、来夏に控えるFIFA女子ワールドカップブラジル2027への出場権が確定する。



【日本の得点】

■前半

4分：山本柚月

13分：長谷川唯

20分：宮澤ひなた

35分：宮澤ひなた

50分：清家貴子

■後半

2分：植木理子

5分：植木理子

10分：清家貴子

17分：土方麻椰

20分：植木理子

36分：宮澤ひなた

【日本代表の日程】

3月4日 日本 〇2ー0 チャイニーズ・タイペイ

3月7日 日本 〇11ー0 インド

3月10日 日本ーベトナム



※写真は植木選手