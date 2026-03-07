◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が７日、１次ラウンド２戦目の韓国戦に「４番・左翼」で先発出場。鈴木誠也（カブス）の押し出し四球で勝ち越した直後の７回２死満塁で中前の２点タイムリーを放ち、この日３打点目を挙げた。

鈴木が反撃の２ランを放った直後に迎えた初回１死の第１打席は二ゴロに倒れたが、大谷翔平（ドジャース）、鈴木の一発で一時逆転となった３回２死には今大会初アーチとなる一発を右翼席に打ち込んでいた。

今大会初戦となった前日６日の台湾戦では３打数２安打１打点の好発進。大谷（ドジャース）の満塁本塁打で先制した２回には右翼へ追加点となる適時二塁打を放ち、７回コールド勝ちに貢献していた。

侍ジャパンでこの男は頼りになる。吉田は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。２３年ＷＢＣでは大会途中から不振の村上宗隆（当時ヤクルト）に代わって４番に座り、準々決勝のイタリア戦（東京ドーム）、準決勝のメキシコ戦（米マイアミ＝ローンデポパーク）で２試合連続本塁打を放った。特に準決勝での３ランは０―３の７回に飛び出した起死回生の同点アーチで、９回の逆転サヨナラ勝ちにつながった。１大会の通算１３打点は最多記録だった。

この日は大谷、鈴木、吉田のメジャートリオで７回までに４本塁打、全８打点。格の違いを見せつける活躍で侍ジャパンをけん引した。