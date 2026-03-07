【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日（日本時間７日）、開幕した。

２月のミラノ・コルティナ五輪に続く分散開催で、イタリア北部の三つの会場群で１５日まで続く。

日本選手団の旗手を務めた車いすカーリングの小川亜希選手（５０）も、収録映像に登場して開会式を盛り上げた。２０１０年のバンクーバー大会以来、１６年ぶり２度目の出場。前回１０位に終わった悔しさを胸に悲願のメダルを狙う。

学生時代に体育教師を目指すほどスポーツが好きだった小川選手は０３年、スキー事故で脊髄を損傷。車いす生活となり、運動ができなくなった。前を向くきっかけとなったのが、事故の前年に同僚と始めたカーリングだった。見舞いに訪れた同僚は「車いすでもできるから、また一緒にやろう」と誘ってくれた。

車いすカーリングには、氷をブラシでこすってストーンの動きを調整する「スイープ」がない。ストーンを押し出す際の繊細なスティック使いが勝負を分ける。健常者の競技とは違った魅力にのめり込んだ。

持ち前の運動神経で徐々に頭角を現し、バンクーバー大会に初出場した。仕事と競技の両立の難しさに直面して成績が振るわない時期もあったが、バンクーバー大会でともに戦った中島洋治選手（６１）と組んだ混合ダブルスで２５年の世界選手権を制し、パラの切符を手にした。

小川選手は「１６年前よりショットは安定している。いい試合をして笑顔で終われたら」と話している。（江原桂都）