野球の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドＣ組の試合が７日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦した。

「間違いなく、最初で最後」。３４歳にして初めて日の丸を背負った菊池は、そう心に決めて今回の侍ジャパンに加わった。迎えた初登板。気合が空回りしたか、立ち上がりにまさかの連打を浴びた。

「振りが強く、気が抜けない」と韓国打線を警戒していたにもかかわらず、制球が甘かった。一回、先頭打者に安打を許し、続くジョーンズ、李政厚（イジョンフ）の大リーガー２人にはストライクを取りにいった直球をはじき返された。３連打で１点を先制されると、二死後に文保景（ムンボギョン）に２点二塁打を浴び、この回３点を失った。

代表入りを決断したのは、昨年１月。地元・岩手で過ごしていたところを井端監督が訪ねてきた時だった。「日本に必要な戦力」と説得され、「その一言で十分だった」。多くの大リーガーが米国での調整を優先する中、宮崎の事前合宿からチームに合流し、若手選手らに経験を伝えた。

二、三回はスライダーを巧みに織り交ぜて無失点に抑え、味方の反撃を呼び込んだ。「世界一になって、みんなと喜びたい」と話していた菊池。目標を達成するためには、さらなる復調が欠かせない。（大背戸将）