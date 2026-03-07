定期預金と何が違う？「金利ある世界」で、今こそ個人向け国債を激推しする理由
2026年3月現在、個人向け国債の金利はいずれも税引き前で「変動10年」が1.40％、「固定5年」が1.58％、「固定3年」が1.34％と近年では高水準となっています。
では、ちょうど10年前――2016年の金利水準を振り返ってみましょう。当時の個人向け国債の金利は、変動10年・固定5年・固定3年の全てが「0.05％」でした。
なぜ、どの商品も同じ金利だったのでしょうか。
2016年はマイナス金利が導入された年。例えば、変動10年の基準となる金利は、マイナス0.11％まで沈んでいました。しかし個人向け国債には、最低金利0.05％という保証があるため、全商品がこの金利で横並びになったのです。
当時と比べれば、今はまさに「金利ある世界」。個人向け国債を活用しない手はありません。今回は、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、個人向け国債の魅力を教えてもらいました。
例えば、「5年後の子どもの教育費」や「10年後のリフォーム資金」。こうしたお金を新NISAなどの投資に回すのは少しリスクがあります。いざ必要なときに、相場が下がっていたら困ってしまうからです。
一方で、銀行の普通預金に入れたままだと生活費と混ざってしまい、つい使ってしまうこともありますよね。そこで「個人向け国債」の出番です。
預金とは別に、目的別の引き出し（お財布）を作るイメージ。この仕分けをできることが、確実な貯蓄につながります。
まず、個人向け国債には最低金利0.05％という保証があります。超低金利時代も、大手銀行の普通預金が0.001％程度だった中で、個人向け国債はそれを大きく上回っていました。
そして現在は、金利上昇を受けてさらに魅力が高まっています。
2026年3月時点では、例えば「固定5年」の金利が1.58％（税引き前）と、一般的な定期預金でもなかなか見ることのできない水準です。
特に今のような金利上昇局面であれば、定期預金より有利なことが多い預け先といえるのが個人向け国債なのです。
新NISAのような「攻め」の運用も大切ですが、人生には絶対に減らしてはいけない「守り」のお金があります。その守りをどこに任せるか。
普通預金に置いたままにするくらいなら、国という盤石な相手に預けて、きちんと金利も受け取る――この第3の財布を持てるようになると、マネープランの安定感は大きく変わりますよ。
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
