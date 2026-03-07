「10-0!?」なでしこジャパン、65分までに二桁達成！ 衝撃のゴールラッシュにネット騒然「容赦ないな」「ひえー」【女子アジア杯】
もう止まらない。
日本女子代表は現地３月７日、女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦している。
前半は山本柚月の先制弾を皮切りに、長谷川唯、宮澤ひなたが２得点、清家貴子もネットを揺らし、大量５点を奪う。
迎えた後半も攻撃の手を緩めない。植木理子が連続得点、清家、土方麻椰がゴールを挙げる。そして65分に植木がハットトリックを達成。これで10点目だ。
圧巻のゴールラッシュ。ネット上では「容赦ないな」「強すぎる10-0」「10-0!?」「点差えぐい」「GOALが止まらない」「めっちゃ点取るやん」「ひえー」といった声があがっている。
図抜けた得点力にファンも驚いている。
81分には宮澤が３点目をゲット。こちらもハット達成だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制弾の山本柚月、長谷川唯の追加点もお膳立て！
