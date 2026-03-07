◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。4番・左翼で先発した吉田正尚外野手（32）が3回にソロ、7回に2点適時打を放つなど2安打3打点と4番の働きで流れを呼び込んだ。

1点を勝ち越した直後の7回、2死満塁で中前にはじき返し2者を迎え入れた。直前に鈴木が冷静に押し出し四球を選んで勝ち越しに成功し、しっかりとたたみかけた。

1点を追う3回も大谷の同点ソロの興奮冷めやらぬ中で鈴木が勝ち越しソロ、さらに吉田がカーブを完ぺきに捉えて2者連続となる右翼越えソロで続いた。メジャー組の力をまざまざと見せつける一発攻勢。その中で日本の4番が存在感を誇示した。

初戦となった前日6日の台湾戦も存在感が際立った。4番に抜てきされ、初回の第1打席は四球。2回1死から大谷の先制満塁弾が飛び出し、なお2死一塁の第2打席は右中間を深々と破る二塁打で、鈴木を生還させた。3打席目も左前打と3打数2安打1打点と活躍。「素晴らしいゲーム。ああいう満塁の場面で点を取ってくれたし、ビッグイニングだったので、勢いづきました」と振り返っていた。