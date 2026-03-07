ミラノ・コルティナパラリンピックは第２日の７日、アルペンスキー男子滑降（座位）で、鈴木猛史（カヤバ）が６位入賞を果たした。

前回北京大会で銅メダルを獲得した森井大輝（トヨタ自動車）は途中棄権。同男子滑走（立位）の小池岳太（ＪＴＢコミュニケーションデザイン）は１５位。

鈴木、難コースで完走

男子滑降（座位）は途中棄権の選手が続出する中、鈴木が意地の滑りをみせた。起伏のある難コースを完走し、３大会ぶりのメダルには届かなかったが６位入賞を果たした。

２０１８年平昌（ピョンチャン）大会後、長男が誕生した。独身時代に比べて練習時間を確保しづらくなったというが、その分、短い時間でも集中してトレーニングするよう努めた。

「細かい作業はイライラする」という自分自身と違って手先が器用な愛息から遠征の際に折り紙をプレゼントしてもらうことが多い。「正直、スピードが出るスキーから逃げ出したくなる時もあるが、息子の顔を思い出すと『ここで逃げてはいけない』という気持ちになる。息子のためにも頑張らなくちゃいけない」と言う。技術以上に勇気や度胸が試される滑降で、この日は磨いてきたターン技術もしっかりと発揮しゴールした。

今回は息子からメッセージ入りの色紙をもらい選手村の部屋に飾っている。「お父さん、頑張らなきゃ」と鈴木。第１子誕生後初のメダル獲得に向け、次戦以降でさらに本領を発揮したい。（佐藤雄一）

森井、３大会連続メダルならず

滑降（座位）で３大会連続のメダル獲得を狙った森井はターンに失敗し、途中棄権で終わった。普段使う車いすとは違い、滑走中に大きなジャンプを味わえるこの種目は「チェアスキーに乗って自由になれる。正直、『パラ』という言葉がいらない」と、思い入れが強い。一昨年は練習中の転倒で骨折する大けがを負ったが、見事に復活を果たした。「生きざまを見てほしい」と宣言した滑りは次のスーパー大回転に持ち越しとなった。

小池は納得の滑り

６度目の出場の小池が滑降（立位）で納得の滑りをみせた。起伏があり、途中棄権の選手が相次ぐ難しいコースで、バランスを崩さないように姿勢を意識し、板への力を逃さないターンに努めた。ゴール後、「メダルに及ばず残念だが、怖さを克服して限界を突破して滑れたのは良かった」と振り返った。