¡Ú£Æ£±¡Û¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬£Ð£ÕÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤Ç¹¥Ä´°Ý»ý¡Ö¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÂçÀµ²ò¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÍ½Áª¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀª¤¬ÀïÆ®ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêËÀ¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬£³ÈÖ¼ê¤ËÌö¿Ê¡£¤µ¤é¤Ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬£¸ÈÖ¼ê¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤â£¹ÈÖ¼ê¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀª¤Ï¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥Þ¥·¥óÀÇ½¤Î¸þ¾å¡£ºòµ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â®¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢³«ËëÀï¤«¤éÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ç½ªÎ»¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Æ£±Éüµ¢¤È¤Ê¤êÉÔ°Â¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÂçº®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¥Û¥ó¥À¤«¤é¼ê°ú¤¤¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤³¤³£²Ç¯¤¯¤é¤¤ÉÔÄ´¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÂçÀµ²ò¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀª¹¥Ä´¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¡¥Û¥ó¥À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÛÈ¤¬³°¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏµÈ¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£