go!go!vanillasが、ライブ音源『Lab. (Live at 日本武道館 2025.3.9)』を3月9日にリリースすることが決定した。

本作は、最新アルバム『Lab.』を提げて回ったツアー＜go!go!vanillas Lab. TOUR 2024-2025＞より、2025年3月8日・9日に開催された日本武道館公演DAY2のライブ音源を、アルバム『Lab.』の収録曲順で収録したもの。

さらに、同公演より「HIBITANTAN」のライブ映像公開も決定した。本映像は3月9日の音源リリースと同時にYouTubeにてプレミア公開される。

バニラズは、最新EP『SCARY MONSTERS EP』を提げ全国14公演に渡るバンド史上最大規模となる＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞を開催中。本ツアーは、ホール編とアリーナ編の2種類を混ぜた全国ツアーで、ホール編は全公演ソールドアウト。アリーナ編のチケットは現在先着販売中で、東京公演は残すところステージバックサイド席のみ受付となっている。

■『Lab. (Live at 日本武道館 2025.3.9)』

2026年3月9日（月）リリース

配信URL https://lnk.to/ggv_Lab.Live_at_NipponBudokan

＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞

【Arena Tour】

2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール チケット料金：8900円（税込）

企画・制作 : COLD Records / IRORI Records チケット情報：先着販売受付中

申し込みはこちらから：https://lnk.to/ggv_Arena2526

※予定枚数に達し次第、受付終了 チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp

＜go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11＞

日程：2026年5月5日（火祝）

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

会場：Zepp DiverCity (TOKYO)

出演：go!go!vanillas / マカロニえんぴつ 主催 : HOT STUFF PROMOTION

企画・制作 : COLD Records / IRORI Records ■チケット情報

1Fスタンディング 6,900円（税込）

2F指定席 6,900円（税込） チケット申し込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

『go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11』特設サイト

https://rsgg.jp