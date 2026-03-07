go!go!vanillas、武道館公演のライブ音源『Lab. (Live at 日本武道館 2025.3.9)』リリース決定
go!go!vanillasが、ライブ音源『Lab. (Live at 日本武道館 2025.3.9)』を3月9日にリリースすることが決定した。
本作は、最新アルバム『Lab.』を提げて回ったツアー＜go!go!vanillas Lab. TOUR 2024-2025＞より、2025年3月8日・9日に開催された日本武道館公演DAY2のライブ音源を、アルバム『Lab.』の収録曲順で収録したもの。
さらに、同公演より「HIBITANTAN」のライブ映像公開も決定した。本映像は3月9日の音源リリースと同時にYouTubeにてプレミア公開される。
バニラズは、最新EP『SCARY MONSTERS EP』を提げ全国14公演に渡るバンド史上最大規模となる＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞を開催中。本ツアーは、ホール編とアリーナ編の2種類を混ぜた全国ツアーで、ホール編は全公演ソールドアウト。アリーナ編のチケットは現在先着販売中で、東京公演は残すところステージバックサイド席のみ受付となっている。
■『Lab. (Live at 日本武道館 2025.3.9)』
2026年3月9日（月）リリース
配信URL https://lnk.to/ggv_Lab.Live_at_NipponBudokan
＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞
【Arena Tour】
2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO
2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール
チケット料金：8900円（税込）
企画・制作 : COLD Records / IRORI Records
チケット情報：先着販売受付中
申し込みはこちらから：https://lnk.to/ggv_Arena2526
※予定枚数に達し次第、受付終了
チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。
SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp
＜go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11＞
日程：2026年5月5日（火祝）
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
会場：Zepp DiverCity (TOKYO)
出演：go!go!vanillas / マカロニえんぴつ
主催 : HOT STUFF PROMOTION
企画・制作 : COLD Records / IRORI Records
■チケット情報
1Fスタンディング 6,900円（税込）
2F指定席 6,900円（税込）
チケット申し込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。
『go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11』特設サイト
https://rsgg.jp
関連リンク
◆go!go!vanillas オフィシャルサイト
◆go!go!vanillas オフィシャルX
◆go!go!vanillas オフィシャルInstagram
◆go!go!vanillas オフィシャルYouTubeチャンネル
◆go!go!vanillas オフィシャルTikTok