Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』（2月18日発売）の収録曲「キセキセツ」のミュージックビデオを公開した。

アルバム『REAL POP 2』の最後に収録されている「キセキセツ」。Aile The Shotaが2025年3月より春夏秋冬それぞれの季節に寄り添うようにリリースしてきたシングルを、ひとつに結び直す意図で生み出されたのが本作だ。

本楽曲は、SIRUP、春野、WILYWNKA、MFSなど、国内外のアーティストを手がけ、シドニーを拠点にグローバルに活躍する豪日音楽プロデューサー、Taka Perryと共に制作。自然と体を揺らす軽快なUKガラージのビートに、Aile The Shotaの日常や感情、美学を重ねた1曲に仕上がっている。

MVもそんな日々を描いたシーンで構成されており、最後のパーティーシーンではREIKO、向井太一、THE SPC BOYS CLUBら、Aile The Shotaと親交の深い友人らが続々とカメオ出演する。

なお、本MV公開に伴いリンクシェアキャンペーンも開催中だ。詳細は公式HP・SNSにて。

また、アルバムを引っ提げ11都市を巡る全国ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のチケットが一般販売中となっているが、すでに8都市が完全SOLD OUTになっており、他3都市についても残りわずかとなっている。

2nd Album『REAL POP 2』

2026.02.18 (水) 発売 ▲2nd Album『REAL POP 2』数量限定版 【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)

・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

・価格：￥13,000(税込み) / ￥11,819(税抜き)

・仕様：BOX + デジパック

・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定) 収録内容

-CD-

01​. 開花宣言 (Prod​.Shin Sakiura)

02​. SAKURA (Prod​. Taka Perry)

03​. ShyなBaby (Prod​. Sam is Ohm)

04​. ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod​. Taka Perry)

05​. 向日葵花火 (Prod​. ☆Taku Takahashi)

06​. レイドバック (Prod​. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)

07​. 月見想 (Prod​. 蔦谷好位置)

08​. Fantasize (Prod​. Alenoise)

09​.りんごじゅーす (Prod​. HIRORON)

10​.ハナユキ (Prod​. UTA, LOAR)

11​.キセキセツ (Prod​. Taka Perry) -Blu-ray DISC 1-

・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”

March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER -Blu-ray DISC 2-

・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜 ▲2nd Album『REAL POP 2』通常盤 【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300(税込み) / ￥3,000(税抜き)

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：シリアルコード付き 収録内容

-CD-

※BMSG-0025と収録内容共通

＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞ 2026年03月20日(金・祝)

鹿児島 CAPARVO HALL

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月21日(土)

福岡 DRUM LOGOS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月28日(土)

埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月04日(土)

新潟 新潟LOTS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月19日(日)

岡山 YEBISU YA PRO

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月25日(土)

石川 金沢RED SUN

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月29日(水・祝)

大阪 BIGCAT

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月08日(金)

宮城 仙台Rensa

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年05月09日(土)

北海道 札幌 PENNY LANE24

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月23日(土)

愛知 THE BOTTOM LINE

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月28日(木)

東京 Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 18:00 / START 19:00 【チケット種別・料金】

スタンディング：\5,500(税込)

2階指定席：￥6,000(税込) ※Zepp DiverCity(TOKYO)公演のみ 【チケット詳細】

▼一般販売

受付期間：2月18日(水) 12:00〜

https://eplus.jp/ailetheshota/