Aile The Shota、『REAL POP 2』収録曲「キセキセツ」MV公開。親交深いアーティスト、ダンサー陣がサプライズ出演
Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』（2月18日発売）の収録曲「キセキセツ」のミュージックビデオを公開した。
アルバム『REAL POP 2』の最後に収録されている「キセキセツ」。Aile The Shotaが2025年3月より春夏秋冬それぞれの季節に寄り添うようにリリースしてきたシングルを、ひとつに結び直す意図で生み出されたのが本作だ。
本楽曲は、SIRUP、春野、WILYWNKA、MFSなど、国内外のアーティストを手がけ、シドニーを拠点にグローバルに活躍する豪日音楽プロデューサー、Taka Perryと共に制作。自然と体を揺らす軽快なUKガラージのビートに、Aile The Shotaの日常や感情、美学を重ねた1曲に仕上がっている。
MVもそんな日々を描いたシーンで構成されており、最後のパーティーシーンではREIKO、向井太一、THE SPC BOYS CLUBら、Aile The Shotaと親交の深い友人らが続々とカメオ出演する。
なお、本MV公開に伴いリンクシェアキャンペーンも開催中だ。詳細は公式HP・SNSにて。
また、アルバムを引っ提げ11都市を巡る全国ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のチケットが一般販売中となっているが、すでに8都市が完全SOLD OUTになっており、他3都市についても残りわずかとなっている。
2nd Album『REAL POP 2』
2026.02.18 (水) 発売
【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000(税込み) / ￥11,819(税抜き)
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定)
収録内容
-CD-
01. 開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)
02. SAKURA (Prod. Taka Perry)
03. ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)
04. ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)
05. 向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)
06. レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)
07. 月見想 (Prod. 蔦谷好位置)
08. Fantasize (Prod. Alenoise)
09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)
10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)
11.キセキセツ (Prod. Taka Perry)
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300(税込み) / ￥3,000(税抜き)
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：シリアルコード付き
収録内容
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞
2026年03月20日(金・祝)
鹿児島 CAPARVO HALL
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年03月21日(土)
福岡 DRUM LOGOS
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年03月28日(土)
埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月04日(土)
新潟 新潟LOTS
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月19日(日)
岡山 YEBISU YA PRO
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月25日(土)
石川 金沢RED SUN
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月29日(水・祝)
大阪 BIGCAT
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月08日(金)
宮城 仙台Rensa
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年05月09日(土)
北海道 札幌 PENNY LANE24
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月23日(土)
愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月28日(木)
東京 Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 18:00 / START 19:00
【チケット種別・料金】
スタンディング：\5,500(税込)
2階指定席：￥6,000(税込) ※Zepp DiverCity(TOKYO)公演のみ
【チケット詳細】
▼一般販売
受付期間：2月18日(水) 12:00〜
https://eplus.jp/ailetheshota/
