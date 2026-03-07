◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンのロッテ・種市篤暉投手（２７）が５―５の７回から登板。ＷＢＣの大舞台で悲願の自身初登板を果たした。

最速１５６キロで３者連続三振にとった

２３年のサポートメンバーや２４年３月の欧州代表戦、２５年３月のオランダ代表戦などで侍ジャパン入りしたことはあったが、ＷＢＣ出場は初めて。「侍ジャパンのユニホームを着て、ＷＢＣのマウンドに上がる」という、青森・三沢小の野球少年時代からの夢をかなえた。

ロッテではエース格として先発を任されているが、１軍定着前は救援の経験もあり、第２先発でも救援でも「そこまでの難しさは感じないです。やることは変わらないです」と頼もしい。見えているのは、連覇だけだ。

◆種市 篤暉（たねいち・あつき）１９９８年９月７日、青森・三沢市生まれ、２７歳。八戸工大一では甲子園出場経験なし。１６年ドラフト６位でロッテに入団。２０年９月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、２２年８月１１日のソフトバンク戦で復帰登板した。昨季は２４試合で９勝８敗、防御率２・６３。通算１１１試合で３７勝３１敗２ホールド、防御率３・３０。１８３センチ、８８キロ。右投右打。推定年俸１億３０００万円。