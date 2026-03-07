Verde/¡¢½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö·èÄê¡£¿·ºî¡ÖStatic Eden/¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿2ÉôÀ©¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë
Verde/¤¬¡¢6·î3Æü¤Ë¿·ºî¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStatic Eden/¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãVerde/ One Man Live 2026 [ DECODING EDEN ] ~Static Eden Release Party~¡ä¤¬¡¢6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë²¼ËÌÂô¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Verde/¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò´Þ¤àÆÃÊÌ¤Ê2ÉôÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âè1Éô¤Ï¡ÖFIRST FREE GIG¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËVerde/¤Î¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£Â³¤¯Âè2Éô¤Ï¡ÖONEMAN SHOW¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖStatic Eden/¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢Ç»Ì©¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Í¥²ð¡ÊGt / ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë¡¢à¢¡ÊBa / ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë¡¢KEN¡ÇICHI¡ÊDr¡Ë¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¤¬½¸·ë¡£Âî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¶¯¿Ù¤«¤Ä¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹ì¤«¤»¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï¡¢ËÜÆü3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¢£NEW SINGLE¡ÖStatic Eden/¡×
2026.06.03 ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¢£¡ãVerde/ One Man Live 2026 [ DECODING EDEN ]~Static Eden Release Party~¡ä
2026Ç¯6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë²¼ËÌÂô¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
Member
Gt.Í¥²ð(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Ba.à¢(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.KEN¡ÇICHI
¡ÚÂè1Éô¡ÛFIRST FREE GIG
OPEN16:00 / START16:30
TICKET¡§FREE(¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô
3/7(Sat)21:00¡Á3/22(Sun)23:59
https://livepocket.jp/e/verde0605free
¡ÚÂè2Éô¡ÛONEMAN SHOW
OPEN18:30 / START19:00
TICKET¡§\6,600(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
FCºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ
3/7(Sat)21:00¡Á3/22(Sun)23:59
https://fanicon.net/fancommunities/5434
¢£¡ÖPulse/¡×
2026.04.01 Release
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨3TYPE¶¦ÄÌ
01.Pulse/
02.Pulse/(Instrumental)
03.Pulse/(Eden Mix)
¡Ú¹ë²ÚÈ×¡Û\4,950¡Êtax in¡Ë
[CD+¹ë²Ú¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ+16P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È+¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç·ô]
¡Ú²ñ¾ìÈ×¡Û\2,200¡Êtax in¡Ë
[CD+»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È]
¡ÚÎ®ÄÌÈ×¡Û\1,980¡Êtax in¡Ë
¹ë²ÚÈ×ÆÃÅµ
Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN
AFTER PARTY FAN MEETING ±þÊç·ô¡Ê4/25(ÅÚ)³«ºÅ¡Ë
Î®ÄÌÈ×¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Á´Ë¡¿ÍÆÃÅµ(Amazon¤ò½ü¤¯):LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦Amazon:¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½É¸ÂÄêÆÃÅµ:¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦HMVÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦ULTRA SHIBUYA:¥Ý¥¹¥¿¡¼ 3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï
Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN ²ñ¾ì¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦AREA LIMITED VISUAL CARD¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
[Shou¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õ»ú¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É]
¢¨¥Ä¥¢¡¼³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹ë²ÚÈ×or²ñ¾ìÈ×¤ò¤´¹ØÆþËè¤Ë1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤´¤È¤ËÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãVerde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN¡ä
4.4¡ÊSat¡Ë±ºÏÂ¥Ê¥ë¥·¥¹
4.5¡ÊSun¡ËÇðDOMe
4.10¡ÊFri¡Ë²£ÉÍ ReNY ¦Â
4.18¡ÊSat¡ËÂçºå LIVE SQUARE 2nd LINE
4.19¡ÊSun¡ËÌ¾¸Å²° HOLIDAY NEXT NAGOYA
4.24¡ÊFri¡ËBLAZE GOTANDA-TOUR FINAL-
[Member]
Gt:Í¥²ð(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Ba:à¢(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.KEN¡ÇICHI
Key.KAZAMI(DaizyStripper) [4/24 Only]
¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û\6,600(ÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¢£¡ãàPulse/áRELEASEµÇ°LISTENING PARTY&ºÇÂ®ÈÎÇä²ñ¡ä
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-12-5 uni-works¿·½É¸æ±ñ B1
LISTENING PARTY GUEST¡§Í¥²ð¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë
¢£¡ãPulse/ È¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
4·î1Æü(¿å) HMV&BOOKS SHIBUYA
Guest¡§à¢¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë
¢£¡ãShou &¡Î kei ¡ÏJoint Show ÂÄÅ·Ô¢¡¾Lost Paradise¡¾¡ä
7.5¡ÊSat¡ËÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô
OPEN 17:00 / START 17:30
¡¦Guest Musician
AKi
KAZAMI(DaizyStripper)
¸åÆ£ÂÙ´Ñ
KEN¡ÇICHI
²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇäCD¡ÖReimei/¡×RELEASE
¡¦TICKET
¡ÚVIP»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï33,000 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
ÆÃÅµ¡§[Í¥ÀèÆþ¾ì+Shou 2shot PHOTO SESSION+SPECIAL PHOTO BOOK+MEMORIAL LIVE PHOTO]
¡ÚS»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï11,000 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
ÆÃÅµ¡§¡ÎÍ¥ÀèÆþ¾ì+Shou ¡ß[ kei ] 2shot PHOTO]
¡ÚA»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û\6,600 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¡Ú³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï3,300 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¥Á¥±¥Ã¥ÈFCºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á³«»Ï
