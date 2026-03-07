◇女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース第3日（2026年3月7日 沖縄県 琉球GC＝6610ヤード、パー72）

13位から出た小祝さくら（27＝ニトリ）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算6アンダーで5位に浮上した。

最大瞬間風速16・5メートルの強風の中、この日最少に並ぶ69をマーク。初日72位の出遅れから5位まで巻き返した小祝は「上出来すぎる。こんなにいいゴルフができるとは全然思っていなかった」とほほ笑んだ。

1番で7メートルを沈め、2番はショットを3メートルにつけて連続バーディーでスタートダッシュ。3番でボギーを叩いたものの、6番はカラーから6メートルのパットををねじ込み挽回。「ショットのミスがあった中で、グリーン周りのプレーで耐えたホールが多かった」と満足そうにうなずいた。

前日は自身8年ぶり2度目のホールインワンを達成。賞金50万円を手にし「ステーキを食べたい」と話していた。宣言通り同夜はステーキ店に出かけた。「脂のないヒレ肉を食べました。10オンスで1万円くらいでした」と頬を緩めた。

トップと8打差で最終日を迎える。「今週は成績とかは気にせず（周囲へ）感謝の気持ちを持ってベストを尽くしたい」と無欲でプレーするつもりだ。