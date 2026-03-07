8日（日）の天気

日本海側では雪や雨が降り、北海道では大雪や猛吹雪に警戒です。寒気が南下し、太平洋側は晴れても空気が冷たく感じられそうです。

●西日本、沖縄

山陰や太平洋側でも一部、明け方にかけて雨や雪のところがあるでしょう。日中は晴れ間の出るところが多くなりそうです。朝は各地で冷え込みが強まり、九州では真冬並みに。最高気温は大阪11℃、鳥取は8℃。北風も吹いて体感温度はさらに低くなりそうです。

●東日本

関東や東海では明け方にかけてはにわか雪やにわか雨の可能性がありますが、その後はよく晴れるでしょう。花粉は大量飛散しそうです。北陸も午後は雪や雨の止むところが多くなりそうです。宇都宮は朝0℃の冷え込みとなりそうで、日中は東京で13℃、名古屋11℃、金沢は6℃止まりとなりそうです。

●北日本

北海道日本海側はお昼ごろにかけて大雪や猛吹雪となるおそれがあります。東北日本海側も午前を中心に雪や雨が降るでしょう。7日（土）よりも寒くなるところが多く、最高気温は札幌2℃、仙台8℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

鳥取は9日（月）も午後は雨や雪となるでしょう。太平洋側は晴れる日が多いですが、12日（木）は鹿児島で雨に。雨の範囲が広がる可能性もあります。

●新潟〜名古屋

北陸は10日（火）にかけて雪や雨の降ることがあるでしょう。関東や東海は晴れる日が多いものの、来週はあまり気温があがらず。東京は12日（木）にかけて最高気温12℃〜13℃となりそうです。

●旭川〜福島日本海側では10日（火）にかけて雪の降るところがあり、札幌は2℃止まり、東北南部も一桁気温が続くでしょう。11日（水）は高気圧に覆われて広く晴れて、来週後半は少し寒さが和らぎそうです。