米軍の次世代ミサイル「PrSM」初の実戦投入

アメリカ中央軍（CENTCOM）は2026年3月1日、新型の長距離精密打撃ミサイル「Precision Strike Missile」、通称「PrSM（プリズム）」を初めて実戦投入したと発表し、公式Xで射撃の様子を動画で公開、注目を集めています。

【動画で見る】これが未来のミサイル「PrSM」の射撃です

このミサイルが用いられたのは、アメリカとイスラエルがイランに対して展開している大規模軍事作戦「オペレーション・エピック・フューリー」においてです。

PrSMは、従来の地対地ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」の後継として開発された次世代兵器で、最大射程は500kmを超えるとみられます。ATACMSの射程は約300kmといわれているため、大幅な射程の延伸が図られています。

元々、PrSMはATACMSの後継として開発がスタートしましたが、大きな転機となったのは2019年です。アメリカがロシアとの間に結んでいた「中距離核戦力（INF）全廃条約（射程500〜5500kmの地上発射型ミサイルを禁止）」から離脱したことを機に、500km以上の射程延伸が解禁され、現在の長射程化へと繋がりました。

地上目標だけでなく、海上目標への攻撃も可能にする計画があり、将来的には最大射程が1000kmまで伸びると予想されています。発射プラットフォームとしては「HIMARS（ハイマース）」高機動ロケット砲システムなどを想定しており、アメリカだけでなくオーストラリアも導入を決定しています。

アメリカ軍はロシアや中国への警戒から、既存の戦術ミサイルをPrSMへ置き換えることを急務としており、近い将来、在日米軍にも配備される可能性が高いと見られています。

アメリカ中央軍は初となる今回の実戦運用について、「革新的な技術を活用し、敵にジレンマを与える作戦を遂行した兵士たちを誇りに思う」と高く評価しています。現代戦のあり方を大きく変える最新鋭ミサイルが実戦投入されたことで、世界の軍事トレンドに多大な影響を与えそうです。