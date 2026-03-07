乃木坂46卒業発表の梅澤美波、後輩メンバーも信頼と憧れを寄せる“キャプテン”の背中

先日、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46から卒業すると発表した梅澤美波。キャプテンとして長年グループを支えてきた存在であるだけに、その発表はファンにも大きな驚きを与えた。本記事では、梅澤のこれまでの歩みや卒業発表時の言葉、メンバーの反応などに触れつつ、彼女がグループに残してきた功績を振り返ってみたい。

梅澤は2016年に乃木坂46の3期生として加入。長身を活かした存在感あるパフォーマンスと落ち着いた佇まいで早くから注目を集め、グループの中心メンバーの1人として活動してきた。ファッション誌の専属モデルとしても活躍するなど活動の幅を広げ、2023年には3代目キャプテンに就任。世代交代が進む中でグループの先頭に立ち、後輩たちを支えながら乃木坂46を次のフェーズへと導く役割を担ってきた。

梅澤は卒業発表時のブログにて、加入から卒業を決意するまでの約9年半を振り返りながら、「大好きな乃木坂を、 今なら大好きなまま、去ることができそうです」とグループへの思いを綴った。さらに5月21日開催予定の卒業コンサートについては、「私が信じる大好きな乃木坂の形を ライブで見せられるように頑張ります」と意気込みを語り、最後の瞬間までステージで思いを届ける覚悟を示している。長く活動してきたからこそ滲む言葉の重みからは、グループへの深い愛情が感じられる。

後輩メンバーからも、梅澤の卒業に対するさまざまな声があがっている。2月25日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』では、5期生の井上和が梅澤について、「ずーっと支えてもらってたキャプテンで、乃木坂の柱でもあった」とコメント。また、6期生の森平麗心も自身のブログで梅澤の卒業に触れ、「いつも強くて、優しくて、 どんな時もメンバーやファンの方を想ってくださる」「その背中を見て、 『私もこうなりたい』『もっと頑張りたい』 そう思えた瞬間が、何度もありました」と憧れを言葉にしており、梅澤が後輩にとって頼もしい存在だったことが伝わってくる。

今回の卒業発表を受けて、SNSでは、「9年半本当にありがとう」「偉大なキャプテン」「梅ちゃんお疲れさま」など労いの声が相次いだ。長年乃木坂46を見守ってきたファンにとって、キャプテンとしての梅澤の姿は強く印象に残っているはずだ。そんな彼女が卒業までの活動期間で何を残すのか、注目していきたい。