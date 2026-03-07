「まだまだ足りない」浦和の大卒ルーキーは今季４戦３発にも満足せず。好調の要因は？「吸収できるものが多くて…」
浦和レッズは３月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第５節で水戸ホーリーホックとホームで対戦し、２―０で勝利した。
この一戦で先制点を決めたのが肥田野蓮治だった、41分にボックス内で柴戸海からのパスを受けると、巧みな個人技で相手をかわして左足のシュートを冷静に流し込んだ。
これで今季のリーグ戦４戦３発。プロ１年目の22歳は、ここまでのゴールの積み重ねが精神的な余裕に繋がっていると話す。
「いつもなら少し当ててしまうところでも、すごく冷静にできているので、自分でもびっくりしているというか。すごく落ち着いていた」
結果を出し続けられている要因は、日々のトレーニングでの学びにあるようだ。
「練習でも本当にいろんなフォワードがいて、そういった選手から吸収できるものが多くて。今は自分が（試合に）出ている形ですが、（試合に）出ていない選手も自分にアドバイスをしてくれる。ゴール前のポジショニングや、動き出しをすごく教えてくれる。色んな選手から多くを学んで、それが結果として出ている」
それでも本人は満足していない。「自分は全試合ゴールを目標としている。まだまだ足りない」とさらなる高みを見据えた。
進化を続けるストライカーが、浦和の新たな得点源として存在感を高めている。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】浦和FW肥田野の巧みな切り返し→冷静フィニッシュ
