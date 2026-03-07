「なでしこ強すぎ」前半だけで圧巻５発！ インド相手に格の違い「どんどん得点してる」「上手すぎるだろ」など称賛続々
現地３月７日、日本女子代表は女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦している。
開始４分に山本柚月の得点で先手を取ると、13分には長谷川唯が追加点を奪う。さらに20分と35分に宮澤ひなたがネットを揺らし、45＋５分には清家貴子がPKを沈める。前半だけでスコアを５−０とした。
インドを圧倒するなでしこジャパンに、SNS上では「どんどん得点してる」「なでしこ強すぎ」「上手すぎるだろ」「この勢いでアジア制覇いけそう」「なでしこ面白い」「フルボッコ」などの声があがっている。
盤石の試合運びを見せる日本。後半は、どこまで点差を広げていくのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
開始４分に山本柚月の得点で先手を取ると、13分には長谷川唯が追加点を奪う。さらに20分と35分に宮澤ひなたがネットを揺らし、45＋５分には清家貴子がPKを沈める。前半だけでスコアを５−０とした。
インドを圧倒するなでしこジャパンに、SNS上では「どんどん得点してる」「なでしこ強すぎ」「上手すぎるだろ」「この勢いでアジア制覇いけそう」「なでしこ面白い」「フルボッコ」などの声があがっている。
盤石の試合運びを見せる日本。後半は、どこまで点差を広げていくのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー