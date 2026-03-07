韓国キム・ヘソン圧巻2ラン！大谷に負けじと伊藤大海から特大弾「持っている体のパワーは凄まじいものがある」【WBC】

キム・ヘソンも豪快に2ランを放った(C)Getty Images

韓国は3月7日、第6回WBC1次ラウンドC組の日本戦（東京ドーム）を戦い、初回に先発菊池雄星から3得点。

さらに日本の一発攻勢で3−5と逆転を許した直後の4回だ。一死一塁から9番・キム・ヘソンが2番手伊藤大海の直球を捉え、右中間中段へ飛び込む豪快な同点2ランを放った。

【動画】俺も世界一軍団の一員！韓国代表キム・ヘソンの右越え2ラン

ダイヤモンドを1周するとベンチで笑顔をはじけさせた。

またキム・ヘソンといえば大谷とはドジャースで同僚で知られる。大谷は3回裏に2試合連続アーチをかけたが、4回表に負けじと意地を見せた。