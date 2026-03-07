「1点ずつ返していこうと言っていた自分が恥ずかしい」中継解説の元大砲が“謝罪” 侍の一発攻勢に「そんなチームじゃないですね…申し訳ない」【WBC】
同点ホームランを放った大谷翔平は鈴木誠也と喜びを分かち合った(C)Getty Images
野球日本代表の侍ジャパンは3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの第2戦で、韓国代表と対戦。先発の菊池雄星が先頭打者から3連打を浴び、わずか5球で先制点を献上するなど、初回だけで3失点したが、打線が一発攻勢に出た。
【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック
その裏に先頭の大谷翔平が四球を選んで出塁。一死二塁から3番・鈴木誠也が逆方向に反撃2ランを放った。反撃ムードに火を付ける今大会1号だ。
菊池が粘って2回、3回を無失点に封じると、侍ジャパンは3回に驚愕の破壊力を見せつけた。一死無走者から1番・大谷翔平が2試合連発となる同点ソロを右翼席に叩き込んだ。
ベンチに戻ると「はい、同点〜！」と連呼しながら、首脳陣やナインとハイタッチ。ベンチの雰囲気を盛り上げると、二死後に再び鈴木が左中間席へ運んで勝ち越し。さらには、続く4番・吉田正尚も右翼席へ2者連続ホームランを放ち、5−3とリードを広げた。
試合を中継する『Netflix』の解説陣も脱帽だ。日本ハム、巨人などで活躍し、昨季限りで現役を引退した中田翔氏は「（3点を先行されて）1点ずつ返していこうと言っていた自分が恥ずかしいです」と苦笑い。プロ通算309本塁打を誇る元大砲は「そんなチームじゃないですね…申し訳ないです」と“謝罪”を口にした。
侍ジャパンは、3回までの計4本塁打で逆転に成功。東京ドームは熱狂に包まれたが、直後の4回に2番手・伊藤大海がキム・ヘソンに2ランを浴び、5-5の同点とされた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
