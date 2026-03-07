「1点ずつ返していこうと言っていた自分が恥ずかしい」中継解説の元大砲が“謝罪”　侍の一発攻勢に「そんなチームじゃないですね…申し訳ない」【WBC】

同点ホームランを放った大谷翔平は鈴木誠也と喜びを分かち合った(C)Getty Images

野球日本代表の侍ジャパンは3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの第2戦で、韓国代表と対戦。先発の菊池雄星が先頭打者から3連打を浴び、わずか5球で先制点を献上するなど、初回だけで3失点したが、打線が一発攻勢に出た。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

その裏に先頭の大谷翔平が四球を選んで出塁。一死二塁から3番・鈴木誠也が逆方向に反撃2ランを放った。反撃ムードに火を付ける今大会1号だ。

菊池が粘って2回、3回を無失点に封じると、侍ジャパンは3回に驚愕の破壊力を見せつけた。一死無走者から1番・大谷翔平が2試合連発となる同点ソロを右翼席に叩き込んだ。

ベンチに戻ると「はい、同点〜！」と連呼しながら、首脳陣やナインとハイタッチ。ベンチの雰囲気を盛り上げると、二死後に再び鈴木が左中間席へ運んで勝ち越し。さらには、続く4番・吉田正尚も右翼席へ2者連続ホームランを放ち、5−3とリードを広げた。