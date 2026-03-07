木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、“親友のラジオ”に出演！ 「めちゃくちゃうれしかった」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月6日、自身のInstagramを更新。元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Cocomi、アイナ・ジ・エンドとのツーショットに反響！
この投稿には、記事執筆時点の7日現在で1万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「カフェで話してるみたいな空間」Cocomiさんは「マイベイビーアイナー！アイナのラジオ、『ほな、また』にお邪魔させていただきました〜 カフェで話してるみたいな空間でした笑 親友のラジオにゲスト出演できて、めちゃくちゃうれしかった&楽しかったです」とつづり、3枚の写真を投稿。アイナさんとのツーショットを公開しました。1枚目では、2人が顔を寄せ合いながら両手を頬に添えるかわいらしい姿を披露。気心の知れた仲の良さが伝わってくる写真です。
顔を寄せ合って笑顔を見せる2人Cocomiさんは2月13日の投稿で、「ahamo撮影舞台裏の写真たち」とつづり、アイナさんとのツーショットを公開。顔を寄せ合って笑顔を見せる2人の姿からは、仲の良さが伝わってきます。今後の投稿も楽しみですね！
