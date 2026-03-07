37ºÐ¤ÎÎëÌÚÌÔ»Ë¤¬³ê¹ß¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¡¢Å¾ÅÝ¼ÔÂ³½Ð¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤Ë¿¹°æÂçµ±¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤º¡Ú¥ß¥é¥Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò³ê¹ß¡ÊºÂ°Ì¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥È¥Õ¥¡¡¼¥Í¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò³ê¹ß¡ÊºÂ°Ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎëÌÚÌÔ»Ë¡Ê37¡¢¥«¥ä¥Ð¡Ë¤¬1Ê¬21ÉÃ27¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿¹°æÂçµ±¡Ê45¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¥³¡¼¥¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃË»ÒÎ©°Ì¤Ç¤Ï¾®ÃÓ³ÙÂÀ¡Ê43¡¢JTB¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤¬15°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ºÂ°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥Á¥§¥¢¥¹¥¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î°Ø»Ò¤Ë¡¢1ËÜ¤Î¥¹¥¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ³ê¤ë¡£Î¾¼ê¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡¼¤ò»ý¤Á¡¢³êÁöÃæ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤ÎÂç²óÅ¾¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢14Ç¯¥½¥Á¤Î²óÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢³ê¹ß¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚ¤Ï9ÈÖ¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£Àª¤¤¤è¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¹âÄãº¹Ìó600m¡¢Ä¹¤µÌó2Ò¤Î¥³¡¼¥¹¤ò»þÂ®80¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³ê¤ê¹ß¤ê¡¢1Ê¬21ÉÃ27¤Î6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤ËÅ¾ÅÝ¼Ô¤¬Â³½Ð¡£7Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¿¹°æ¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢ÃåÃÏ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò³ê¹ß¤Ç¤â¡¢Î©°Ì¤ÎËÜÆ²°É¼Â¡Ê29¡¢¥³¡¼¥»¡¼¡Ë¤¬¥³¡¼¥¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÂ°Ì¤ÇÁ°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼²¬Åí²Â¡Ê29¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Ä´À°¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ö¼Ì¿¿¤ÏÎëÌÚÌÔ»ËÁª¼ê
