展望テラスから「クイーンの塔」を撮影する来場者たち＝７日、横浜税関

３月１０日の「横浜三塔の日」を前に、横浜税関の本関庁舎（横浜市中区）が７日公開された。参加者は、ハマのシンボル「クイーンの塔」を間近に望む展望テラスから青空に映える横浜港の景観を楽しんだほか、麻薬探知犬のデモンストレーションを見るなどして税関行政への理解を深めた。

１９３４年の創建当時の状態に復元した旧税関長室は終戦後に連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥も執務したと言われ、椅子に座って撮影を楽しむ来場者の姿もあった。庁舎内などでは同税関音楽隊の演奏会も行われた。

横浜を象徴する歴史的建造物である県庁本庁舎は「キング」、税関本関庁舎は「クイーン」、市開港記念会館は「ジャック」と親しまれている。サン（３）トウ（１０）の語呂合わせから毎年３月１０日を横浜三塔の日としている。

同市神奈川区から家族で税関を訪れた６０歳女性は「三塔とも写真を撮ったが、クイーンが優しい感じがするから好き」と話した。

市開港記念会館では８日、記念企画「ジャックの塔にのぼろう！」が行われる。午前９時半から館内で整理券を配布し、先着３００人まで。料金は２００円。問い合わせは同館電話０４５（２０１）０７０８。