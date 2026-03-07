きゅるりんってしてみて公式X、不正アクセス被害報告「暗号資産の発行・運営・プロモーション等に一切関与していません」
【モデルプレス＝2026/03/07】4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみてが7日、公式X（旧Twitter）を更新。不正アクセス被害を報告した。
【写真】不正アクセス被害被った4人組アイドル、美脚輝くスカート姿
同アカウントは「『きゅるりんってしてみて』の名称を使用したミームコインが、暗号資産プラットフォーム『Pump. fun』上で第三者により発行されていることを確認しました」と報告。続けて「当社は、この暗号資産の発行・運営・プロモーション等に一切関与していません」と伝えた。また、「Xアカウントの不正アクセスを通報するとともに、プラットフォーム側にもグループ名の無断使用として対応を進めております。購入やウォレット接続などは行わないよう、十分ご注意ください」と呼びかけている。
島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむの4人からなる、きゅるりんってしてみては女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求するアイドルグループ。2021年に活動を開始し、「らぶきゅん◆うぉんてっど」などの楽曲がTikTokを中心にバズを生み、注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
