歌舞伎俳優の尾上松緑が７日、東京・歌舞伎座でＢプロの初日を迎えた「三月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」で岩藤の霊と忠臣・鳥井又助の２役を演じた。

加賀百万石で起きた加賀藩の御家騒動を題材にした名作「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚。八丁畷三昧（はっちょうなわてさんまい）の場では、かつてお初に討たれた岩藤の執念が、野ざらしにされていた白骨を呼び寄せ、バラバラと音を立てるように不気味に動き出し岩藤の亡霊が登場。ケレン味あふれる怪奇的な演出に、場内にどよめきが起きた。

続く花の山の場。桜満開の春山。寄り集まった骨が岩藤の姿へと変わり、桜の花びらが舞い散るなか、美しくどこか怪しげな笑みを浮かべた岩藤（松緑）が、蝶（ちょう）と戯れながら、ふわふわと宙を舞う「宙乗り」が披露された。

多賀家の奥殿では、かつてのお初であり、今は家を支える中老となった二代目尾上（中村萬壽）を、生前と同じ局姿の岩藤（松緑）が因縁そままに草履で打ち据える「草履打ち」。冷徹な表情を浮かべる岩藤と、耐え忍ぶ二代目尾上の姿の対比が観客の視線を集めた。

松緑の岩藤は２０１３年以来、１３年ぶり２度目。日頃は主に立役のため、貴重な女形となる。事前の取材会では「前回は７代目（尾上）菊五郎のお兄さんにアドバイスをもらったので、それをベースにやっていきたい。代役とはいえ、澤瀉屋の型で経験している坂東巳之助さんとダブルキャストで、私と違った魅力があると思うので、稽古で拝見しながら、良いところは取り入れていきたい」と語っていた。