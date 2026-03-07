裏返しても使える優秀品♡ リバーシブルな「レザー＆ファーコート」着回しテク

お出かけの予定が多くなる春は、シーンをまたいで活躍するマルチWayアイテムが大活躍！今回は、FRUIITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、リバーシブルな「レザー＆ファーコート」を使ったコーデをご紹介します。カジュアルな雰囲気も裏返すだけでシックにイメチェンしてくれるよ♡

レザー＆ファー別人顔コート いつものカジュアルにマッチするラテカラーのファーコートを返せばシックなレザーコートに変身。甘いだけじゃない私を演出♡

着回すアイテムはこちら♡ 【NOT YOUR ROSE】レザー＆ファーリバーシブルコート ミドル丈であたたかさも抜群♡ レザー＆ファーリバーシブルコート 35,420円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）

Cordinate 【Day】ぬいぐるみライクなコートに負けないフリルスカートで甘いムードを満喫 ボリュームたっぷりなフリルスカートは軽やかな白で重たく見えるのを回避♡ ベージュコートにあわせてラテカラーを意識するとコーデの統一感がレベルアップ。 コートは着回し。ネイビーVネックフリルニット 9,790円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ボリュームスカート 8,910円／LiLiRena ショートブーツ 12,980円／RANDA

Cordinate 【Night】オトナなブラウンコーデはドキッと感を誘う赤小物で女みをプラス♡ コートのなかに仕込んだ光沢感が上品なベロアのミニワンピ。コートと同じ色あわせでも素材感の違いをポイントにすればこなれた雰囲気に。 コートは着回し。ベロアワンピース 6,990円／MANGO イヤリング 7,700円／アビステ 赤バッグ 7,590円／カシュカシュ（アンビリオン）赤ショートブーツ 9,800円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣