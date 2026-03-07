◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグCブロック 日本新薬2―4NTT東日本（2026年3月7日 等々力）

日本新薬・植田理久都捕手（26）が「7番・捕手」でスタメン起用され、5回の同点打を含む2安打を放った。

「昨年はキャッチャーとしての出場がなく悔しい思いもありましたが、冬の時期から“やってやるぞ”という思いを持ってやってきました」

高松商（香川）、明大を経て今季が入社5年目。公式戦でスタメンマスクを被るのは、24年6月の都市対抗近畿地区2次予選以来だった。今オフは捕手としてのスキルを高めるべく、スローイングやストッピングの反復練習を徹底。捕手出身である松下和行新監督からは「声を出せ。キャッチャーは一番元気なポジションじゃないとアカン」とアドバイスを送られた。

昨年もJABA大会で5番を務めるなど、かねて定評のある打撃ではきっちりと結果を残した。1点を追う5回1死三塁では同点の中前適時打。低めの変化球をうまく拾い、「内野も後ろだったので内野ゴロでもいいと思っていました」と冷静に分析した。

初戦は接戦で敗れたが、決勝トーナメント進出への望みは捨てていない。一つ違いの兄・響介が在籍するENEOSも今大会に出場しており、準決勝以降で対戦する可能性もある。「（22年の日本選手権は）お互いスタメンではなかったので。対戦できるならスタメン同士でやりたいですが、自分はまだ正捕手ではない。練習からしっかりやっていきたいと思います」と言葉に力を込めた。